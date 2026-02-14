PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Illegale Müllentsorgung auf einem Parkplatz an der B3 zw. Delligsen und Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (be) Am Freitag, 13.02.2026, gg. 16 Uhr erhielt das PK Alfeld Kenntnis von einer illegalen Müllentsorgung in Form von sechs Kanistern gefüllt mit Öl und Benzin auf einem Parkplatz an der B3 von Delligsen kommend in Richtung Alfeld. Passanten fielen die Kanister, welche neben einer ordnungsgemäß platzierten Mülltonne standen, auf. Von den insgesamt sechs Kanistern war einer geöffnet und das bereits auslaufende Öl bildete eine Pfütze auf dem Parkplatz. Insgesamt handelt es sich um ca. 70l eines Benzin-Öl Gemisches.

Ein genauer Tatzeitraum der Abstellung kann nicht eingegrenzt werden. Daher ist die Polizei in Alfeld auf Zeugen angewiesen.

Die Entsorgung der Kanister wurde bereits in Auftrag gegeben. Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

