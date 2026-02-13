Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle in Gartenkolonie

Hildesheim (ots)

Harsum/Hüddesum - (jb) Unbekannten Täter drangen in der Zeit vom 12.02.26, 16.00 Uhr bis 13.02.26, 16.00 Uhr in insgesamt 12 Parzellen einer Gartenkolonie nähe Hüddesum ein. Die Kolonie befindet sich an der K107 zwischen Hüddesum und Bavenstedt. Die Täter drangen unter anderem durch Aufbrechen von Vorhängeschlössern in die Gartenhäuser ein oder kamen zum Teil auch ohne Gewalt in die offenen Häuser. Entwendet wurden hauptsächlich Geräte wie Heckenscheren und Motorsägen. Der entstandene Schaden wird derzeit auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066/9850 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell