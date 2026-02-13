POL-HI: Verkehrsunfall in der Wankelstraße - zwei Autofahrer schwer verletzt

Polizeiinspektion Hildesheim

HILDESHEIM - (jpm) In der Wankelstraße kollidierten heute Morgen (13.02.2026) gegen 06:50 Uhr zwei Autos miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden dabei schwer verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim mit einem VW Golf in Richtung Hönnersum unterwegs, als er beim Durchfahren einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich die Kontrolle über seinen Pkw verlor und mit dem Heck auf die Gegenspur geriet. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW-Bus, an dessen Steuer ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Hildesheim saß.

Beide Männer kamen schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser.

Die Wankelstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 07:10 Uhr und 07:55 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann momentan noch nicht genau beziffert werden.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

