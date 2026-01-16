POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch

Stadtlohn (ots) - Auf Metall abgesehen hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen erneut in Stadtlohn. Die Täter entwendeten an einem Wohnhaus an der Hegebrockstraße zwei Rohre aus Kupfer, zu einer weiteren Tat kam es an der Droste-Hülshoff-Straße. An einem Haus an der Straße Mozartwinkel blieb es beim Versuch. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für ...

