POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch
bOCHOLT (ots)
Tatort: Bocholt, Wesemannstraße;
Tatzeit: 15.01.2026, 19.00 Uhr bis 16.01.2026, 05.50 Uhr;
In Geschäftsräume einbrechen wollten bislang Unbekannte im Zeitraum von Donnerstagabend, 19.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 05.50 Uhr. Die Täter versuchten, eine Tür gewaltsam aufzubrechen. Diese hielt stand. Durch die Manipulation entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden durch das Kriminalkommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990, entgegengenommen. (jr)
