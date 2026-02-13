PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 3 Einbrüche im Sonnenkamp

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Gleich 3 Wohnungseinbruchdiebstähle musste das Polizeikommissariat Sarstedt im Bereich des Wohngebietes Sonnenkamp verzeichnen. In ein Einfamilienhaus in der Elisabeth-Flöge-Straße drangen Unbekannte in der Zeit vom 07.02.26, 14 Uhr bis 13.02.26, 16.10 Uhr ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus wurden diverse Schränke durchwühlt. Ein weiterer Einbruch fand in der Agnes-Miguel-Str. statt. Hier wurde am 13.02.26 zwischen 16.00 Uhr und 19.10 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufgebrochen und das Schlafzimmer durchwühlt.

Der dritte Einbruch fand in der Konrad-Adenauer-Str. statt. Als Tatzeit kommt ebenfalls der 13.02.26 zwischen 17:38 bis 19:15 Uhr in Frage. Wie bei den zwei vorgenannten Fällen, drangen die Täter über die Terrassentür des Einfamilienhauses ein und durchwühlten diverse Schränke im Büro und im Schlafzimmer.

In keinen der Fälle kann aktuell Angaben über das Diebesgut gemacht werden.

Der Sachschaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Personen/ Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

