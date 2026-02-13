PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der BAB 7 mit fünf PKW und erheblichen Verkehrsbehinderungen

Hildesheim (ots)

Harsum / Klein Förste - (ede) Am Freitagnachmittag, 13. Februar 2026, kam es gegen 14:55 Uhr auf der BAB 7 zwischen dem Autobahnparkplatz An der Alpe West und der Anschlussstelle Hildesheim-Drispenstedt vor der dortigen Baustelle zu einem Auffahrunfall mit insgesamt fünf beteiligten PKW. Aufgrund stockenden Verkehrs mussten ein Opel Corsa und zwei Skoda Octavia auf dem mittleren Fahrstreifen stark bis zum Stillstand abbremsen. Ein nachfolgender Skoda Superb konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr auf den letzten Octavia auf und schob alle drei PKW ineinander. Ein ihm wiederum nachfolgender Peugeot konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Superb auf. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die beiden letzten PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus dem Skoda Superb lief das gesamte Motoröl aus, was sich aufgrund anhaltenden Schneeregens großflächig über zwei Fahrstreifen und den Standstreifen verteilte und in die angrenzende Kanalisation lief. Ein Passieren der Unfallstelle war deshalb nur einstreifig möglich. Zur Verhinderung der weiteren Verschmutzung der Kanalisation mit Motoröl wurde die Freiwillige Feuerwehr Hotteln alarmiert. Die Autobahnmeisterei Hildesheim übernahm die Sperrmaßnahmen und beauftragte eine Spezialfirma zur Fahrbahnreinigung. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt. Aufgrund des Wochenendverkehrs kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen auf der BAB 7 und den angrenzenden Umleitungsstrecken. Zum Berichtszeitpunkt halten die Reinigungsarbeiten an und werden voraussichtlich bis in die frühen Abendstunden andauern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

