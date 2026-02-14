PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Hildesheim - Ruhestörer löst SEK-Einsatz aus

Hildesheim (ots)

Hildesheim, Neuhof (al) Am Freitagabend, 13.02.26. gegen 18:50 Uhr melden Nachbarn eines 36-Jährigen Hildesheimer Ruhestörungen durch diesen. Zudem schmeiße er Hausrat und Böller aus seinen Fenstern. Die Einsatzkräfte können durch die geschlossene Tür nur bedingt mit dem Verursacher kommunizieren und werden von diesem beleidigt und bedroht. Als diese dann Schussgeräusche in der Wohnung vernehmen, suchen sie Deckung und fordern Unterstützung an. Weitere Ermittlungen verstärken die Annahme, dass der Verursacher eine Waffe in der Wohnung hat. Da weiterhin keine Kontaktaufnahme möglich ist verschafft sich das nachalarmierte SEK gewaltsam Zutritt zur Wohnung und überwältigt den Verursacher. Dieser hat sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und wird nach ärztlicher Begutachtung einem Krankenhaus zugeführt. Bei den polizeilichen Maßnahmen wird niemand verletzt und zu keiner Zeit befanden sich Dritte in Gefahr. Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung sind eingeleitet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

