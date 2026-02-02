POL-RTK: Mehrere Fahrzeuge beschädigt +++ Vandalismus in leerstehendem Gewerbeobjekt +++ Betrüger scheitern im letzten Moment +++ Zusammenstoß beim Abbiegen - vier Verletzte

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Niedernhausen-Niederseelbach, An der Heide, Freitag, 30.01.2026, 17:00 Uhr bis Samstag, 31.01.2026, 09:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte im Niedernhausener Ortsteil Niederseelbach gleich drei geparkte Fahrzeuge. In allen drei Fällen gingen die Täter in der Straße "An der Haide" ähnlich vor, indem sie Reifen zerstachen, so Sachschäden verursachten und im Anschluss flüchteten.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Vandalismus in leerstehendem Gewerbeobjekt, Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Freitag, 30.01.2026, 15:30 Uhr bis Sonntag, 01.02.2026, 18:00 Uhr

(fh)Zwischen Freitag und Sonntag sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Bleidenstadt eingestiegen und haben dort Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 18:00 Uhr, betraten die Täter die Lagerhalle des leerstehenden Gewerbeobjekts in der Aarstraße und entleerten in der Folge einen Feuerlöscher, beschädigten eine Scheibe, drehten Wasserhähne auf und verstopften Abwasserleitungen. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Betrüger scheitern im letzten Moment, Hünstetten-Wallrabenstein, Beuerbacher Weg, Freitag, 30.01.2026, 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

(fh)In Wallrabenstein sind Betrüger am Freitagnachmittag um ein Haar an eine Bankkarte gelangt. Gegen 13:00 Uhr erhielt eine Frau aus dem Beuerbacher Weg den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser tischte ihr eine Lügengeschichte auf, nach welcher sie ihre fehlerhafte Bankkarte abgeben müsse. Zu diesem Zwecke wurden auch zwei Männer an die Anschrift geschickt, um die Karte entgegenzunehmen. Als die beiden an der Adresse der Frau erschienen, durchschaute sie den Schwindel, sodass die Männer, ohne an Beute gelangt zu sein, das Weite suchten.

Einer der beiden soll 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und hellhäutig gewesen sein. Er hatte dunkle, kurze sowie lockige Haare, trug einen schwarzen Anzug und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Hinweise zu dem beschriebenen Mann und der Tat nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

4. Zusammenstoß beim Abbiegen - Vier Verletzte, Heidenrod-Kemel, Bundesstraße 260/Bäderstraße, Sonntag, 01.02.2026, 13:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmittag stießen zwei Fahrzeuge auf der Bundesstraße 260 bei Kemel zusammen, insgesamt vier Personen wurden verletzt. Gegen 13:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Kronberg mit seinem Opel die Bundesstraße 260 von Bad Schwalbach in Richtung Heidenrod und beabsichtigte auf die Bäderstraße in Richtung Kemel abzubiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Audi eines 64-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Der Unfallverursacher sowie drei Insassen, davon zwei Kinder, wurden verletzt. Die beiden Minderjährigen kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

