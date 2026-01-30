PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Falsche Bankarbeiter erbeuten Geld+++Porsche geklaut+++Einbrecher unterwegs+++Katze ausgewichen und Unfall gebaut+++rasender Gefahrgut-LKW gestoppt+++

1. Falsche Bankmitarbeiter erbeuten Geld, Schlangenbad, Donnerstag, 29.01.2026, 13:30 Uhr

(Sc) Am Donnerstag um 13:30 Uhr saß eine Frau aus Schlangenbad falschen Bankmitarbeitern auf. Die Betrüger gaben sich am Telefon ihr gegenüber als Bankmitarbeiter aus, gaben falsche Abbuchungen auf dem Konto vor und erfragten so Kontodaten sowie PIN. Ein weiterer Mitarbeiter der Bank würde sich mit ihr in Verbindung setzen, um die Bankkarte abzuholen und zu sperren. Die Betrüger konnten so mehrere tausend Euro vom Konto der Dame abheben. Der Abholer, der gegen 13:30 Uhr vor ihrem Haus in der Straße "Unterer Trift" erschien, wird beschrieben als: männlich, schwarze kurze Haare, schwarzer Anzug, circa 165-170 Zentimeter groß, europäisches Erscheinungsbild. Er sprach ohne Akzent und gab sich als "Herr Jacobi" aus. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: (0611) 345 - 0 entgegen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Seien Sie immer kritisch und hinterfragen Sie solche Sachverhalte. Die Bankmitarbeiter oder die Polizei werden Sie nicht am Telefon nach Ihren Zugangsdaten fragen.

2. Diebe klauten Porsche aus Garage,

Eltville-Erbach, Im Klemenacker, Mittwoch, 28.01.2026, 13:15 Uhr bis Donnerstag, 29.01.2026, 07:45 Uhr

(Sc) Von Mittwoch auf Donnerstag klauten Unbekannte einen grauen Porsche Macan GTS aus der Garage eines Einfamilienhauses. Die Diebe betraten die Garage des Wohnhauses in der Straße "Im Klemenacker" und konnten den Porsche im Wert von ungefähr 80.000 Euro auf unbekannte Art entwenden. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei in Eltville nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

3. Einbrecher scheitern an Terassentür,

Eltville, Nikolausstraße, Donnerstag, 29.01.2026, 15 Uhr

(Sc) Unbekannte scheiterten beim Versuch, am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Nikolausstraße einzubrechen. Die Diebe versuchten die Terassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln, konnten die Tür aber nicht öffnen. Sie flohen anschließend unerkannt. An der Tür entstand ein Sachschaden von ungefähr 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

4. Unfall mit Verletzten nach missglücktem Ausweichmanöver, Bad Camberg, Limburger Straße / Lahnstraße, Donnerstag, 29.01.2026, 22:45 Uhr

(Sc) Am späten Donnerstagabend um 22:45 Uhr wich eine PKW-Fahrer in Bad Camberg einer Katze aus und kam dabei von der Straße ab. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr in seinem 3er BMW von der Lahnstraße auf die Limburger Straße auf und musste einer Katze, die gerade die Straße querte, ausweichen. Der junge Mann kam von der Straße ab und fuhr gegen eine Mauer und ein Straßenschild. Bei dem Unfall wurden sowohl er als auch seine 20-jährige Mitfahrerin verletzt. Sie wurden für weitere Untersuchungen in ein Limburger Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 25.000 Euro.

5. Zu schnell fahrender Gefahrgut-LKW gestoppt, Niedernhausen, Autobahn 3 Richtung Frankfurt, Parkplatz Theißtal, Donnerstag, 29.01.2026, 12:30 Uhr

(Sc) Einem Team der Schwerlastkontrollgruppe der Autobahnpolizei Wiesbaden fiel am Donnerstag ein ausländischer Gefahrgut-LKW auf, der trotz Verbot überholte und auch zu schnell fuhr. Das Team der Autobahnpolizei Wiesbaden kontrollierte den belgischen LKW mit einem Gefahrgut-Container aufgrund des nicht erlaubten Überholens auf dem Parkplatz Theißtal an der Autobahn A3 bei Niedernhausen. Der 23-jährige belgische LKW-Fahrer und der LKW mit belgischer Zulassung wurden eingehend kontrolliert. Hier konnte von den Beamten festgestellt werden, dass der Fahrer es auch mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit für LKW nicht so genau nahm, und diese bei den zur Zeit herrschenden schlechten Wetterverhältnissen um 37 km/h überschritten hatte. Der Belgier musste stattdessen ein Bußgeld von 1.185 Euro in Form einer Sicherheitsleistung bezahlen, konnte dann aber seine Fahrt fortsetzen.

