PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Körperverletzung am Idsteiner Bahnhof - Zeugen gesucht+++Fußgängerin angefahren+++Unfall mit Verletzten+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Unbekannter schubst 62-Jährigen und verletzt diesen - Zeugen gesucht, Idstein, Am Bahnhof, Montag, 26.01.2026, 06:47 Uhr

(Sc) Am Montagmorgen um 06:47 Uhr schubste in Idstein ein Unbekannter einen 62-Jährigen Mitarbeiter des Winterdienstes, der hierdurch fiel und sich dabei verletzte. Einem 62-Jährigen, der als Winterdienst auf dem Supermarkt-Parkplatz am Bahnhof arbeitete, fiel ein 5er BMW auf, der mit hoher Geschwindigkeit auf den verschneiten Parkplatz fuhr. Der 62-jährige Idsteiner wurde hierbei bei seiner Arbeit gestört und sprach den Mann an. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, bei dem sich der Unbekannte erboste und begann, den 62-Jährigen zu schubsen. Hierauf fiel der Idsteiner zu Boden und verletzte sich dabei leicht an der Hand. Nach dem Streit stieg der Fremde in sein Auto und fuhr davon. Der unbekannte Täter wird beschrieben als: 180 - 185 cm groß, ungefähr 18 - 21 Jahre alt, kurze dunkelblonde Haare, bekleidet mit dunkler Lacoste Winterjacke, dunkle Jeans und Sportschuhe. Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Fußgängerin bei Verkehrsunfall angefahren und verletzt, Taunusstein, Aarstraße, Montag, 26.01.2026, 12:18 Uhr

(Sc) Am Montagmittag wurde in Taunusstein eine Fußgängerin beim Überqueren einer Ampel von einem PKW angefahren und hierbei verletzt. Um 12:18 Uhr wollte eine 57-jährige Taunussteinerin die Aarstraße überqueren und wartete hierfür an der Ampel auf Grünlicht. Der 54-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Bahnhofstraße links auf die Aarstraße abbiegen. Der Mercedesfahrer übersah die Fußgängerin beim Abbiegen und fuhr diese um. Die Frau stürzte und verletzte sich hierbei am Arm. Sie musste leichtverletzt durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

3. Unfall zwischen LKW und PKW führt zu Verletzten, Eltville, B260 zwischen Martinsthal und Kloster Tiefenthal, Dienstag, 27.01.2026, 05:04 Uhr

(Sc) Am frühen Dienstag um 05:04 Uhr kam es auf der B260 bei Eltville zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem PKW, bei dem ein PKW-Fahrer verletzt wurde. Der LKW und der PKW befuhren am Dienstag die B260 zwischen Marthinstal und Kloster Tiefenthal. Der 52-jährige LKW-Fahrer wollte den Audi überholen und scherte während des Überholens aber zu früh ein, so dass sich der LKW vorne rechts und der Audi hinten links berührten. Durch die erheblich größere Masse des LKW wurde der PKW vor den LKW geschoben und so mehrere Meter mitgeschleift, bevor er anschließend nach links abgewiesen und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 29-jährige PKW-Fahrer wurde hierbei verletzt und in einem Wiesbadener Krankenhaus weiter untersucht. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf rund 5500 Euro geschätzt.

