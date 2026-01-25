PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher am Werk +++ Kennzeichendiebstahl +++ Trunkenheitsfahrten +++ Hoher Schaden nach Verkehrsunfall +++

Bad Schwalbach (ots)

Einbruch in unbewohntes Haus in Bad Schwalbach, 65307 Bad Schwalbach, Martha-von-Opel-Weg, Samstag, 03.01.2026 bis Freitag, 23.01.2026

(br) Unbekannte brachen in der Zeit vom 03.01.2026 bis zum 23.01.2026 in ein, zu diesem Zeitraum, unbewohntes Einfamilienhaus ein und entwendeten Metall und Werkzeug im Wert von etwa 5.000,- Euro. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dort entwendeten die Unbekannten mehrere Kupferrohre und Werkzeuge. An der Terrassentür entstand ein Schaden von 2.000,- Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der (06124) 7078-0 entgegen.

Einbruch in unbewohntes Haus in Waldems, 65529 Waldems-Steinfischbach, Flachsgartenstraße, Donnerstag, 11.12.2025 bis Freitag, 23.01.2026, 18:00 Uhr

(Sw) 40,- Euro Bargeld aus einem mittlerweile unbewohnten Einfamilienhaus in Waldems-Steinfischbach erbeuteten bislang unbekannte Einbrecher. Bei der gelegentlichen Nachschau im Haus bemerkte die Anzeigenerstatterin, dass die Terrassentür im Erdgeschoss offenstand und sämtliche Zimmer des Hauses durchwühlt waren. Polizeibeamte der Polizeistation Idstein nahmen den Einbruch auf und führten eine Spurensicherung durch. Wie es den Tätern gelang, die Terrassentür zu öffnen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Beschädigungen, wie etwa Hebelmarken, waren nicht vorhanden. Da sich ansonsten keine Wertgegenstände im Haus befanden, beließen es die Täter beim aufgefundenen Bargeld und flüchteten daraufhin unerkannt. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Idstein unter (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür,

65366 Geisenheim, Klausstraße 3, Donnerstag, 22.01.2026, 09:00 Uhr, bis Freitag, 23.01.2026, 14:40 Uhr

(Sw) Einbrecher gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in den zwölften Stock eines Hochhauses in Geisenheim und versuchten gewaltsam, eine Wohnungstür aufzubrechen. Sowohl der Türrahmen als auch der Schließzylinder wurden hierbei in Mitleidenschaft gezogen. Da das Aufbrechen der Tür misslang, verließen die Einbrecher die Örtlichkeit wieder und blieben hierbei unerkannt. Die eingesetzte Streife der Polizeistation Rüdesheim schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 50,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 91124-0 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichen von PKW entwendet,

65375 Oestrich-Winkel, Friedhofstraße 6, Freitag, 23.01.2026, 18:00 Uhr, bis Samstag, 24.01.2026, 06:00 Uhr

(Sw) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen wurden von einem in der Oestrich-Winkeler Friedhofstraße in Höhe der Hausnummer 6 geparkten Opel Zafira sowohl das vordere als auch das hintere Kennzeichen entwendet. Am Fahrzeug waren die Kennzeichen RÜD-MV 999 angebracht. Durch die Rüdesheimer Polizei wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib der Kennzeichen oder zu einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 91124-0 in Verbindung zu setzen.

Bei Verkehrskontrolle alkoholisierten Fahrer festgestellt, 65375 Oestrich-Winkel, Rheingaustraße, Sonntag, 25.01.2026, 00:15 Uhr

(Sw) Einer Streife der Polizeistation Rüdesheim fiel im Rahmen von auf der B42 zwischen Rüdesheim und Geisenheim durchgeführten Verkehrskontrollen ein augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fahrender Daimler Benz in Fahrtrichtung Geisenheim auf. Die Beamten setzten zur Verfolgung an und konnten das Fahrzeug in Oestrich-Winkel zum Anhalten bewegen. Während dem Gespräch mit dem 26-jährigen Fahrzeugführer aus dem Rheingau-Taunus-Kreis konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Mit einem Atemalkoholtest war der Fahrer nicht einverstanden. Er wurde vorläufig festgenommen und eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die Blutentnahme durfte er, allerdings ohne sein Fahrzeug, den Heimweg antreten. Er muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

Verkehrsteilnehmer meldet Trunkenheitsfahrt, 65307 Bad Schwalbach, Landesstraße 3037, Freitag 23.01.2026, 15:30 Uhr

(br) Am Freitagnachmittag wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein blauer VW Touran gemeldet, welcher die L3037 in Schlangenlinien von Wiesbaden kommend in Richtung Bad Schwalbach fuhr. Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach konnte den 53-jährigen Fahrzeugführer schließlich im Stadtgebiet Bad Schwalbach einer Kontrolle unterziehen. Von diesem ging ein deutlicher Alkoholgeruch aus. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Bei dem Bad Schwalbacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vorfahrtsmissachtung führt zu hohem Sachschaden, 65343 Eltville am Rhein, Schwalbacher Straße / Wörthstraße, Samstag, 24.01.2026, 20:20 Uhr

(Sw) Geschätzte 19.000,- Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls vom 24.01.2026 um 20:20 Uhr in Eltville. Eine 25-jährige PKW-Fahrerin aus Oestrich-Winkel beabsichtigte, mit ihrem BMW 114 i von der Wörthstraße kommend geradeaus über die querende Schwalbacher Straße zu fahren. Sie übersah jedoch einen vorfahrtsberechtigten, auf der Schwalbacher Straße in Richtung Martinsthal fahrenden 63-jährigen Wiesbadener mit seinem VW T-Roc, sodass es zum Unfall kam. Dem ersten Anschein nach wurden weder die Unfallverursacherin, noch der Wiesbadener und seine 68-jährige Mitfahrerin, ebenfalls aus Wiesbaden, verletzt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine Streife der Eltviller Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

