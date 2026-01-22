PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++ Geldbörse aus Handtasche gestohlen+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus,

Idstein, Kreuzgasse, Montag, 08.12.2025, 02:00 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 10:30 Uhr

(tt)In der Zeit vom 8. Dezember 2025 bis zum 21. Januar kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Kreuzgasse in Idstein. Unbekannte Täter nutzten die längere Abwesenheit der Hausbewohner und drangen in das Gebäude ein. Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Tür am Hintereingang Zugang zum Haus. Anschließend durchsuchten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld sowie mehrere Haushaltsgeräte. Die Täter konnten unerkannt mit dem Diebesgut flüchten. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0.

2. Geldbörse aus Handtasche gestohlen,

Rüdesheim am Rhein, Geisenheimer Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 14:50 Uhr

(tt)Am Mittwoch, den 21.01.2026, gegen 14:50 Uhr, wurde einer 85-jährigen Dame die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen, während sie mit einem Einkaufswagen einen Drogeriemarkt in der Geisenheimer Straße in Rüdesheim betrat. Die ältere Dame ließ ihre Handtasche für einen kurzen Moment unbeobachtet in ihrem Einkaufswagen zurück. Diese Gelegenheit nutzte ein bislang unbekannter Täter, um die Geldbörse aus der Tasche zu entnehmen. In der Geldbörse befanden sich diverse Bankkarten sowie Bargeld. Nach der Tat flüchtete der Dieb unerkannt. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell