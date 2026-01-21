PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Einfamilienhaus+++Einfamilienhaus angegangen+++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten+++

Bad Schwalbach (ots)

1.Einbruch in Einfamilienhaus,

Waldems-Wüstems, Weg am Wald, Dienstag, 20.01.2026, 14.45 Uhr bis 15:30 Uhr

(tt)Am Dienstagnachmittag kam es in Waldems zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter nutzten die Abwesenheit der Geschädigten. In der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr betraten die Täter das Grundstück in der Straße "Weg am Wald" und gelangten über ein Kellerfenster in das Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld sowie mehrere hochwertige Uhren und KFZ-Schlüssel. Die Täter konnten mit dem Diebesgut unerkannt vom Tatort flüchten. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0.

2.Einfamilienhaus angegangen,

Heidenrod-Huppert, Schulstraße, Samstag, 17.01.2026, 16:00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 12:00 Uhr

(tt)Am Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Schulstraße in Heidenrod-Huppert einzubrechen. Die Täter begaben sich zwischen Samstag, 16:00 Uhr und Sonntag, 12:00 Uhr zur Hauseingangstür und versuchten, diese mit einem Hebelwerkzeug aufzuhebeln. Trotz mehrfacher Versuche gelang es ihnen jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Als der Einbruchsversuch misslang, flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. An der Haustür entstand durch die Hebelversuche ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0

3.Verkehrsunfall mit Leichtverletzten,

Lorch, Landesstraße 3272, Dienstag, 20.01.2026, 13:40 Uhr

(tt)Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 3272 bei Lorch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 20-jähriger Opel-Fahrer befuhr gegen 13:40 Uhr die L3272 in Richtung Lorch. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Dort traf er auf einen 61-jährigen Audi TT-Fahrer, der versuchte, auszuweichen. Trotz seines Ausweichmanövers konnte eine Kollision der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden. Bei dem Unfall wurde der 59-jährige Beifahrer des Audi TT leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von rund 25.000 Euro. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell