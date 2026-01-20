POL-RTK: +++Einbruch in Verwaltungsgebäude+++Geparkter PKW beschädigt+++Unfallflucht, PKW beschädigt+++

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Schwalbach (ots)

1.Einbruch in Verwaltungsgebäude,

Bad Schwalbach, Adolphus-Busch-Allee, Freitag, 16.01.2026, 13:45 Uhr bis Montag, 19.01.2026,07:20 Uhr,

(tt)In dem Zeitraum vom Freitag bis Montag vergangenes Wochenende kam es zu einem Einbruch in das Verwaltungsgebäude eines Therapiedorfs in der Adolphus-Busch-Allee in Bad Schwalbach. Zwischen 13:45 Uhr und 07:20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten Bargeld, Bankkarten sowie Waschmarken im Gesamtwert von rund 350 Euro. Die Täter verschafften sich zunächst über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu einem Büro. Dort versuchten sie, ein weiteres Büro aufzubrechen, was jedoch misslang. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, verließen die Einbrecher das Gebäude kurzzeitig. In der Folge gelang es ihnen jedoch, erneut in das Objekt einzudringen. In der Folge wurden Bargeld, Bankkarten und Waschmarken in Höhe von circa 350 Euro aus dem Büro entwendet. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2.Geparkter PKW beschädigt,

Rüdesheim am Rhein, Amselstraße, Dienstag, 30.12.2025, 15:30 Uhr bis Freitag, 02.01.2026, 13:30 Uhr

(tt)Im Zeitraum vom 30. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 wurde ein auf dem Parkplatz eines Hotels in Bad Schwalbach abgestellter Mercedes beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 58-jährige Fahrzeughalter stellte seinen Mercedes am 30. Dezember 2025 gegen 15:30 Uhr auf dem Hotelparkplatz in der Amselstraße ab, wobei das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt war. Als er jedoch am 2. Januar 2026 gegen 13:30 Uhr zurückkehrte, musste er einen erheblichen Schaden am Heck des Fahrzeugs feststellen. Der Unfallverursacher hatte den Vorfall nicht gemeldet und sich nach dem Zusammenstoß unerkannt entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation Rüdesheim nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3.Unfallflucht, PKW beschädigt,

Idstein, In der Ritzbach, Freitag, 16.01.2026, 14:00 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 08:00 Uhr

(tt)In der Zeit von Freitag, 16. Januar 2026, 14:00 Uhr bis Montag, 19. Januar 2026, 08:00 Uhr, wurde der in Idstein am Straßenrand abgestellte Mazda eines 60-jährigen Mannes beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeughalter stellte seinen Mazda am Freitag unbeschädigt am Straßenrand in der Straße "In der Ritzbach" ab. Als er am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Fahrertür seines Autos beschädigt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt Der Verursacher hatte sich nach dem Vorfall unerkannt entfernt und den Schaden nicht gemeldet.

Die Polizeistation Idstein nimmt Hinweise zur Sache unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

