PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Bad Schwalbach (ots)

Hünstetten, L3031 zwischen Abfahrt B417 und Hünstetten-Bechtheim, Freitag, 23.01.2025, 13:00 Uhr

(De) Am Freitagmittag kam es auf der L3031 zwischen der Abfahrt B417 und der Ortschaft Hünstetten-Bechtheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Eine 41-jährige Fahrerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw Toyota die L3031 aus Richtung B417 in Fahrtrichtung Bechtheim. Ein 59-jähriger BMW-Fahrer, ebenfalls aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, befuhr die L3031 in die Gegenrichtung.

Die Fahrerin des Toyota geriet im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und es kam zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen durch die Rettungskräfte verstarb diese jedoch noch an der Unfallstelle.

Der Unfallgegner und sein 23-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 20.000,- EUR.

Die Polizei sperrte die Fahrbahn für vier Stunden in beide Richtungen. Der Verkehr musste umgeleitet werden, wodurch es zu leichten Verkehrsstörungen kam.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Idstein unter der Rufnummer (06126) 9394-0 entgegen.

