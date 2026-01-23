PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++gefährliche Körperverletzung in Eltville+++Einbruch in Gaststätte+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Gefährliche Körperverletzung in Eltville, Eltville, Erbacher Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 13:30 Uhr

(tt)Am Donnerstag wurde ein 29-jähriger Mann in Eltville von einem 25-Jährigen angegriffen. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr, als sich die beiden Männer im Rahmen eines Streits in der Erbacher Straße begegneten. Nach ersten Ermittlungen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der 25-Jährige seinem Gegenüber zunächst einen Schlag gegen den Hals versetzte. Als der 29-Jährige zu Boden ging, soll der Angreifer mit einer Glasflasche auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Der 29-Jährige zog sich bei dem Vorfall Verletzungen zu. Beide Beteiligten wurden von den eingesetzten Polizeikräften noch am Tatort angetroffen und zur Dienststelle gebracht. Der 25-Jährige verweigerte vor Ort die Aussage zum Vorfall und machte keine weiteren Angaben. Gegen den 25-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Einbruch in Gaststätte,

Geisenheim, Am Rheinufer, Donnerstag, 22.01.2026, 03:10 Uhr

(tt)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Am Rheinufer" in Geisenheim. Gegen 03:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude, indem sie die Tür zum Wintergarten aufbrachen. Im Anschluss hebelten sie ein Fenster zum Schankraum auf und entwendeten zwei Tablets. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Erste Hinweise auf die Täter liegen noch nicht vor. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06124) 7078-0.

