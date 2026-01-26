PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Rechtsmotivierte Farbschmierereien+++Schwerer Raub in Geisenheim+++Einbruch in Wohnung+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Rechtsmotivierte Graffitis auf Bäume gesprüht, Idstein, Stettiner Straße dortige Parkanlage, Sonntag, 25.01.2026, 12 Uhr

(Sc) Unbekannte Täter besprühten in einer Parkanlage in Idstein zwei Bäume mit Hakenkreuzen. Eine Bürgerin meldete der Polizei am 25.01.2026 um 12 Uhr, dass sie in der Parkanlage der Stettiner Straße in Idstein zwei auf Bäumen mit schwarzer Farbe aufgebrachte Hakenkreuze festgestellt habe. Die Stadt Idstein kümmert sich um eine Beseitigung der verfassungsfeindlichen Symbole. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (0611) 345-0.

2. Schwerer Raub auf offener Straße,

Geisenheim, Bachweg, Freitag, 23.01.2026, 19:30 Uhr

(Sc) Unbekannte Täter raubten in Geisenheim einen 56-Jährigen aus und erbeuteten hierbei Bargeld, Gold und Schmuck in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Am Freitag um 19:30 Uhr meldete der Geschädigte, dass er im Bachweg in Geisenheim von zwei Tätern ausgeraubt worden sei. Die beiden unbekannten Täter waren hierbei unvermittelt auf den 56-Jährigen zugegangen, als dieser gerade aus seinem Fahrzeug ausstieg. Sie sprühten Reizstoff in das Gesicht des Geschädigten und attackierten ihn zusätzlich körperlich mit Schlägen und Tritten. Noch auf dem Boden liegend wurde weiter auf den 56-Jährige eingewirkt. Im Rahmen der Tatausführung erbeuteten die beiden Täter die Tasche des Geschädigten, worin sich Schmuck, Gold und Bargeld befanden. Anschließend flohen die Räuber mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei, bei denen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verliefen ergebnislos. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 180 cm groß, ungefähr 30 Jahre alt, bekleidet mit dunkler Jacke und maskiert. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (0611) 345-0.

3. Einbruch in Wohnung,

Eltville, Adelheidstraße, von Samstag 24.01.2026 um 14 Uhr bis Sonntag 25.01.2026 16:00 Uhr

(Sc) Unbekannte Täter brachen am Wochenende in ein Eltviller Mehrfamilienhaus ein und entwendeten eine hohe Menge Bargeld. In der Zeit von Samstag 24.01.2026 14 Uhr bis Sonntag 25.01.2026 16 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zur Erdgeschosswohnung in der Adelheidstraße, indem sie die Balkontür aufhebelten. Sie entwendeten aus der Wohnung mehrere Tausend Euro Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus entgegen. Melden Sie sich hierfür bitte unter der (06123) 9090-0.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell