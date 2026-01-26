PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung - 13-Jähriger aus Rüdesheim +++

Bad Schwalbach (ots)

Die am 26.01.2026 um 21:15 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten Jugendlichen aus Rüdesheim am Rhein wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten durch die Polizei angetroffen und in seine Wohnanschrift zurückgebracht werden.

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

