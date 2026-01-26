PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Rücknahme der Vermisstenfahndung - 13-Jähriger aus Rüdesheim +++

Bad Schwalbach (ots)

Die am 26.01.2026 um 21:15 Uhr veröffentlichte Fahndung nach einem vermissten Jugendlichen aus Rüdesheim am Rhein wird hiermit zurückgenommen.

Der Vermisste konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten durch die Polizei angetroffen und in seine Wohnanschrift zurückgebracht werden.

Es wird gebeten, das für die Fahndung genutzte Bildmaterial nicht mehr zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Kommissar vom Dienst
Telefon: (06124) 7078-0
E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 22:21

    POL-RTK: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

    Bad Schwalbach (ots) - Hünstetten, L3031 zwischen Abfahrt B417 und Hünstetten-Bechtheim, Freitag, 23.01.2025, 13:00 Uhr (De) Am Freitagmittag kam es auf der L3031 zwischen der Abfahrt B417 und der Ortschaft Hünstetten-Bechtheim zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Fahrerin aus dem Rheingau-Taunus-Kreis befuhr gegen 13:00 Uhr mit ihrem Pkw Toyota die L3031 aus Richtung B417 in Fahrtrichtung Bechtheim. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren