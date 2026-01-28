PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Unfallflucht mit Verletzten - Zeugen gesucht+++Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe - Zeugen gesucht+++rote Ampel missachtet+++Einbrecher unterwegs+++Vandalen verwüsten Grillhütte+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Unfallflucht mit Verletzten - die Polizei sucht Zeugen, Idstein, Landesstraße 3274, zwischen Niederauroff und Görsroth, Dienstag, 27.01.2026, 13 Uhr

(Sc) Am Dienstag den 27.01.2026 um 13 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 3274 zwischen Niederauroff und Görsroth ein ungewöhnlicher Unfall, der die Polizei Idstein beschäftigt und durch einen flüchtigen Sattelzug verursacht wurde. Am Dienstagmittag fuhr ein Sattelzug vom Parkplatz an der L3274 zwischen Görsroth und Niederauroff auf die Landstraße in Richtung Görsroth auf. Der Fahrer missachtete hier die Vorfahrt eines PKW und eines LKW mit Anhänger, welche die L3274 aus Richtung Niederauroff befuhren. Der PKW und der LKW mussten hier beide stark bremsen. Der LKW mit Anhänger bremste so stark, dass die Räder seines Anhängers blockierten und dieser so auf der nassen Straße ins Rutschen kam. Der Anhänger drehte sich leicht und kam so in den Gegenverkehr. Eine 21-jährige Hünstettenerin fuhr in ihrem Audi TT zu dem Zeitpunkt auf der L3274 in Richtung Niederauroff und konnte dem sich in den Gegenverkehr gedrehten LKW-Anhänger nicht mehr ausweichen. Die 21-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt, ihr Audi war aber nicht länger fahrbereit. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 16.000 Euro. Der vom Parkplatz auffahrende Sattelzug flüchtete indessen von der Unfallstelle, auch der zuerst bremsende PKW fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den PKW-Fahrer, der auch für den vom Parkplatz losfahrenden Sattelzug bremsen musste. Dieser soll einen beigefarbenen PKW gefahren haben. Möglicherweise hat auch jemand Hinweise, dem der auf dem Parkplatz stehende Sattelzug aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegen.

2. Vandalen schlagen Schaufensterscheibe ein - Zeugen gesucht, Rüdesheim, Rheinstraße, Souvenirladen, Dienstag, 27.01.2026, 09:10 Uhr

(Sc) Am Dienstag den 27.01.2026 um 09:10 Uhr beschädigten Unbekannte in der Rheinstraße in Rüdesheim das Schaufenster eines Souvenirladens und flohen anschließend unerkannt. Am Dienstagmorgen beschädigten Unbekannte das Schaufenster mit einem unbekannten Gegenstand und flohen anschließend. Sie verursachten einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Bisher liegen zu den Tätern keine Hinweise vor, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 entgegen.

3. Unfall im Kreuzungsbereich,

Oestrich-Winkel, Kreuzung des Rheinwegs und der Weinheimer Straße, Dienstag, 27.01.2026, 14:30 Uhr

(Sc) Am Dienstag den 27.10.2026 um 14:30 Uhr ereignete sich in Oestrich-Winkel im Kreuzungsbereich des Rheinwegs und der Weinheimer Straße ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, da eine Fahrerin das Rotlicht missachtete. Die 75-jährige Faherin eines VW T-Cross wartete in der Weinheimer Straße, um mit der Fähre auf die andere Rheinseite überzusetzen. Sie überfuhr dann das Rotlicht der Ampel, um den Rheinweg zu queren. Ein 85-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz konnte nicht mehr bremsen und im Kreuzungsbereich kam es zum Unfall. Vorsorglich wurden Rettungswagen zur Unfallstelle geschickt, verletzt wurde bei dem Unfall aber zum Glück niemand. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 11.000 Euro.

4. Einbrecher haben in Martinsthal zugeschlagen, Eltville-Martinsthal, Am Steinberg, Dienstag 27.01.2026, 18:50 Uhr bis 21 Uhr

(Sc) Am frühen Dienstagabend sind Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in der Straße am Steinberg in Eltville-Martinsthal eingebrochen und entwendeten Schmuck und eine Münzsammlung. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Mehrfamilienhauses auf und durchsuchten im Anschluss die Räume des Hauses. Sie entwendeten eine Münzsammlung und Modeschmuck, wobei der Wert des Diebesgutes auf ungefähr 1.200 Euro geschätzt wird. Die Diebe verursachten einen Schaden von ungefähr 200 Euro. Die Ermittlerinnen und Ermittler nehmen Hinweise unter der Telefonnummer (06128) 92021-0 entgegen.

5. Unbekannte beschädigen Grillhütte im Bereich Heidenrod-Wisper, Heidenrod, Grillplatz zwischen den Ortsteilen Wisper und Langschied, Tatzeitraum von Samstag, 24.01.2026, 01 Uhr bis 11:30 Uhr

(Sc) Unbekannte haben am Wochenende eine Grillhütte in Heidenrod zwischen den Ortsteilen Wisper und Langschied durch Vandalismus beschädigt. Die unbekannten Täter schoben einen Kfz-Anhänger die Böschung hinunter, verwüsteten dann einen privaten Grillplatz und beschädigten hierbei mehrere Gegenstände. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 300 Euro. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell