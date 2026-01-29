PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++ Einbrecher unterwegs +++ Zwei Verletzte bei Unfall+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher brachen in Bauernhaus in Idstein ein, Idstein-Oberauroff, Am Wiesengrund, Dienstag, 27.01.2026, 17 Uhr bis Mittwoch, 28.01.2026, 14 Uhr

(Sc) Einbrecher drangen von Dienstag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in Idstein-Oberauroff ein und entwendeten Bargeld. Die unbekannten Diebe drangen über ein Fenster in das Wohnhaus in der Straße "Am Wiesengrund" ein, stahlen eine Bauchtasche, in welchem Bargeld verwahrt wurde, und flohen anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06128) 92021-0 entgegen.

2. Einbrecher in Eltville unterwegs,

Eltville, Kreuzstraße, Mittwoch, 28.01.2026, 12 Uhr bis 14 Uhr

(Sc) Am Mittwoch in der Zeit von 12 bis 14 Uhr nutzten Diebe die Abwesenheit der Hausbesitzer aus, brachen in deren Haus ein und entwendeten Schmuck. Die unbekannten Diebe kletterten zunächst auf das Garagendach und stiegen von dort auf einen Balkon des Hauses in der Kreuzstraße. Hier hebelten sie eine Tür auf und drangen in das Haus ein. Sie entwendeten diverse Schmuckgegenstände und flohen anschließend unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06128) 92021-0 entgegen.

3. Einbrecher suchten Lagerhalle in Eltville auf, Eltville, Weinhohle, Dienstag, 27.01.2026, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 28.01.2026, 08:50 Uhr

(Sc) Unbekannte Täter stiegen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Eltville in die Lagerhalle eines Betriebes ein. Die Diebe hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich der Lagerhalle eines Bewirtungsbetriebes in der Straße "Weinhohle" auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Bisher ist nicht bekannt, ob die Diebe auch etwas klauen konnten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06123) 9090 - 0 entgegen.

4. Zwei Verletzte nach Unfall im Begegnungsverkehr, Eltville, Kiedricher Straße, Mittwoch, 28.01.2026, 07:20 Uhr

(Sc) Am Mittwochmorgen um 07:20 Uhr kam es in Eltville beim Abbiegen eines PKW zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. In der Kiedricher Straße wollte 18-Jähriger nach links in Richtung B42 abbiegen. Der Fahrer des Citroen übersah dabei den entgegenkommenden VW Sharan eines 54-Jährigen. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt und mussten in nahegelegenen Krankenhäusern weiter untersucht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 21.000 Euro.

