POL-RTK: +++Scheibe von PKW eingeschlagen+++ Drei Verletzte nach Alleinunfall+++ Unfallfluchten+++ Trunkenheitsfahrten+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Scheibe von PKW eingeschlagen,

Eltville, Wörthstraße, Freitag 30.01.2026, 17:00 - 23:30 Uhr

(ck) Im genannten Tatzeitraum beschädigten Unbekannte einen PKW Opel. Der oder die Täter schlugen im Zuge der Dunkelheit zu und zerstörten auf unbekannte Weise die Heckscheibe des ordnungsgemäß abgestellten Opel Meriva. Der entstandene Sachschaden wir auf 300 Euro beziffert. Die Polizeistation Eltville hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06123/9090-0.

2. Drei Verletzte nach Alleinunfall,

Taunusstein-Neuhof, B417, Samstag, 31.01.2026, 01:05 Uhr

(kd) Am frühen Samstagmorgen, um 01:05 Uhr, kam es auf der B417 in Taunusstein-Neuhof zu einem Alleinunfall, bei dem drei Personen verletzt, ein VW und eine Schutzplanke erheblich beschädigt wurden.

Ein 18-Jähriger war mit zwei 19-jährigen Mitfahrern auf der B417 aus Richtung Wiesbaden in Fahrtrichtung Limburg unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache kam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam anschließend im Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurden alle drei Insassen verletzt und mussten in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht werden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

3. Mehrere Unfallfluchten im Kreisgebiet, Freitag 30.01.2026 bis 31.01.2026,

3.1:

Idstein, Parkplatz Am Wörzgarten, Freitag 30.01.2026, 15:20 Uhr

(ck) Am Samstagnachmittag musste die Besitzerin eines Toyota eine Beschädigung an ihrem PKW feststellen. Die Frau hatte ihr Fahrzeug für den Zeitraum eines Einkaufes in einem Baumarkt auf dem dortigen Parkplatz Am Wörzgarten abgestellt. Als sie zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der oder die Verursacherin entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Idstein unter der 06126/9394-0 zu melden.

3.2:

Freitag 30.01.2026, 21:54 Uhr Oestrich-Winkel, Rheinweg,

(ck) In den Abendstunden des Samstages kam es zur Beschädigung einer Ampelanlage im Bereich des Rüdesheimer Fähranlegers. Ein bislang noch unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr ersten Erkenntnissen nach die Weinheimer Straße aus Richtung der B42a kommend und streift hier im Bereich des Rheinweges eine Ampelanlage. Diese wird dabei nicht unerheblich beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte die oder der Verkehrsteilnehmer seine Fahrt fort. An der Ampel entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Auch hier bittet die zuständige Polizeidienststelle in Rüdesheim um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06722/9112-0.

4. Trunkenheitsfahrten,

Taunusstein, B54, Samstag, 31.01.2026, 21:35 und 23:05 Uhr

4.1:

(am) Durch einen Zeugen wurde der Polizei am Samstagabend ein auffälliges Fahrzeug auf der B 54 gemeldet. Der Pkw VW fuhr gegen 21:35 Uhr aus Richtung Wiesbaden in Richtung Taunusstein und fiel dem Zeugen durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Fahrer konnte in Taunusstein an der Halteranschrift durch eine Streife angetroffen werden. Dieser war deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der 35-jährige Taunussteiner musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

4.2:

Etwas später wurde durch einen Zeugen ein weiteres Fahrzeug gemeldet, welches in "Schlangenlinien" aus Wiesbaden kommend in Richtung Taunusstein fuhr. Eine Streife der Polizeistation Bad Schwalbach konnte den Pkw Fiat um 23:15 Uhr in Taunusstein feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer, ein 27 Jahre alter Mann aus Wiesbaden, war ebenfalls deutlich alkoholisiert und hatte eine angetrunkene Bierflasche in der Mittelkonsole. Da der Mann einen Wert von 1,9 Promille "gepustet" hatte, wurde auch hier eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Beide Fahrer erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

