PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferkabeln am Umspannwerk in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 13.02.2026, in der Zeit zwischen 19:50 - 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Umzäunung am Umspannwerk (Alte Heerstraße / Zeissstraße) zum Energieversorger "Avacon" überstiegen und aus einem Schacht auf dem Grundstück zwei dicke Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 40 m entwendet.

Weiterhin wurden auch Glasfaserkabel durchtrennt, was im Ortsteil Godenau zu Störungen mit der Internetverbindung geführt haben dürfte.

Hinweise zur Täterschaft oder etwaig genutzten Fahrzeugen zum Abtransport der Kabel nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 02:54

    POL-HI: Hildesheim - Ruhestörer löst SEK-Einsatz aus

    Hildesheim (ots) - Hildesheim, Neuhof (al) Am Freitagabend, 13.02.26. gegen 18:50 Uhr melden Nachbarn eines 36-Jährigen Hildesheimer Ruhestörungen durch diesen. Zudem schmeiße er Hausrat und Böller aus seinen Fenstern. Die Einsatzkräfte können durch die geschlossene Tür nur bedingt mit dem Verursacher kommunizieren und werden von diesem beleidigt und bedroht. Als diese dann Schussgeräusche in der Wohnung ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 22:48

    POL-HI: Diebstähle in Gartenkolonie

    Hildesheim (ots) - Harsum/Hüddesum - (jb) Unbekannten Täter drangen in der Zeit vom 12.02.26, 16.00 Uhr bis 13.02.26, 16.00 Uhr in insgesamt 12 Parzellen einer Gartenkolonie nähe Hüddesum ein. Die Kolonie befindet sich an der K107 zwischen Hüddesum und Bavenstedt. Die Täter drangen unter anderem durch Aufbrechen von Vorhängeschlössern in die Gartenhäuser ein oder kamen zum Teil auch ohne Gewalt in die offenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren