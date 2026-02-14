Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Kupferkabeln am Umspannwerk in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 13.02.2026, in der Zeit zwischen 19:50 - 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Umzäunung am Umspannwerk (Alte Heerstraße / Zeissstraße) zum Energieversorger "Avacon" überstiegen und aus einem Schacht auf dem Grundstück zwei dicke Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 40 m entwendet.

Weiterhin wurden auch Glasfaserkabel durchtrennt, was im Ortsteil Godenau zu Störungen mit der Internetverbindung geführt haben dürfte.

Hinweise zur Täterschaft oder etwaig genutzten Fahrzeugen zum Abtransport der Kabel nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

