POL-HI: Winzenburg- Verursacher von Betriebsmittelspur gesucht

Hildesheim (ots)

WINZENBURG (cmü). Am 14.02.2026 gegen 17:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle zwischen den Ortschaften Klump und Schildhorst eine Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn gemeldet. Diese war ca. 400m lang und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Winzenburg mittels Bindemittel abgestreut. Die Kräfte der Feuerwehr und der Polizei kamen zu dem Entschluss, dass die Spur höchstwahrscheinlich durch Hydrauliköl hervorgerufen wurde. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist nicht auszuschließen, dass ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug die Spur verursacht hat. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, bzw. der Verursacher selbst wird gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.

