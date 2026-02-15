PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Winzenburg- Verursacher von Betriebsmittelspur gesucht

Hildesheim (ots)

WINZENBURG (cmü). Am 14.02.2026 gegen 17:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle zwischen den Ortschaften Klump und Schildhorst eine Betriebsmittelspur auf der Fahrbahn gemeldet. Diese war ca. 400m lang und wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Winzenburg mittels Bindemittel abgestreut. Die Kräfte der Feuerwehr und der Polizei kamen zu dem Entschluss, dass die Spur höchstwahrscheinlich durch Hydrauliköl hervorgerufen wurde. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten ist nicht auszuschließen, dass ein land- oder forstwirtschaftliches Fahrzeug die Spur verursacht hat. Zeugen, die Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, bzw. der Verursacher selbst wird gebeten sich bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181 8073 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 17:44

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - In der Zeit zwischen dem 13.02.2026, 22:30 Uhr, bis 14.02.2026, 12:25 Uhr, ereignete sich in der Straße Südwall, auf dem Parkplatz zur Post ein Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Als der Geschädigte am heutigen Tag seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er an seinem dunkelblauen ...

    mehr
  • 14.02.2026 – 13:31

    POL-HI: Diebstahl von Kupferkabeln am Umspannwerk in Alfeld

    Hildesheim (ots) - Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 13.02.2026, in der Zeit zwischen 19:50 - 23:00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täterschaft die Umzäunung am Umspannwerk (Alte Heerstraße / Zeissstraße) zum Energieversorger "Avacon" überstiegen und aus einem Schacht auf dem Grundstück zwei dicke Kupferkabel mit einer Gesamtlänge von ca. 40 m entwendet. Weiterhin wurden auch Glasfaserkabel durchtrennt, was im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren