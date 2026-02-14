Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall auf der B240 zwischen Eime und Marienhagen - drei Personen schwer verletzt, fünf Personen leicht verletzt

Hildesheim (ots)

ELZE - (sud) Auf der Bundesstraße 240 zwischen Eime und Marienhagen kam es heute Morgen (14.02.2026), gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinbus. Die acht Insassen des Kleinbusses wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer und fünf leicht. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 19-Jährige in einem Pkw des Herstellers Volvo und ein 77-Jähriger mit sieben Mitfahrer/innen in einem Kleinbus des Herstellers Renault, beide aus dem Landkreis Holzminden, in der genannten Reihenfolge von Marienhagen kommend in Richtung Eime unterwegs. Als der Volvo zum Überholvorgang ausscherte, übersah dessen Fahrerin mutmaßlich den hinter ihr ebenfalls bereits im Überholvorgang befindlichen Kleinbus, infolge dieser im Rahmen eines Ausweichmanövers den Volvo streifte und anschließend von der Fahrbahn abgekommen ist und gegen einen Baum prallte. Die Insassen des Kleinbusses kamen verletzt in umliegende Krankenhäuser. Die Bundesstraße 240 war an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 11:20 Uhr und 14:30 Uhr gesperrt. Der Kleinbus musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann momentan noch nicht genau beziffert werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

