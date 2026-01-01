Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Silvesternacht - Erste Lagemeldung mit den Ereignissen bis Mitternacht

Neumünster (ots)

Im Rahmen der Silvesternacht kam es im Stadtgebiet Neumünster für die Feuerwehr seit Schichtbeginn um 07:00 Uhr bis Mitternacht bereits zu einigen Einsätzen:

Der erste Alarm ging gegen 11:30 Uhr in der Leitstelle ein. In der Straße Ilsahl brannten mehrere Meter einer Hecke, welche jedoch bei Eintreffen schon großteils gelöscht waren.

Um 19:17 Uhr wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand gerufen. In Neumünster-Gadeland hatte sich Speisefett in einer Küche entzündet. Zwei Bewohner wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus eingeliefert. Das Feuer war schnell unter Kontrolle und gelöscht.

Um 20:57 Uhr erfolgte eine weitere Alarmierung für den Löschzug. Im Wernershagener Weg brannte eine Hecke in voller Ausdehnung auf ca. 20 Metern Länge. Ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus konnte verhindert werden.

Im Verlaufe des Tages kam es zusätzlich zu drei Kleinfeuern und einer Türöffnung für den Rettungsdienst.

Neben den feuerwehrtechnischen Ereignissen ist auch der Rettungsdienst der Stadt Neumünster zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Seit 07:00 Uhr kam es in den Bereichen Rettungsdienst und Feuerwehr zu insgesamt 59 Alarmierungen.

Die Feuerwehr Neumünster ist in der Silvesternacht mit einem verstärkten Aufgebot im Einsatz. Neben zusätzlichen Rettungswagen und einem weiteren Notarzt wurden auch die personellen Kapazitäten der Berufsfeuerwehr aufgestockt. Die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte stellt mit mehreren Fahrzeugen eine Bereitschaft am GAZ sicher. Diese unterstützt die Kräfte der Berufsfeuerwehr in der arbeitsreichen Nacht und arbeitet Einsätze im gesamten Stadtgebiet eigenständig ab.

