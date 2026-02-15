PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gerzen- Diebstahl von Anbauteilen eines PKW

Hildesheim (ots)

GERZEN (cmü). Im Zeitraum vom 13.02.2026 07:30 Uhr bis 15.02.2026 14:30 Uhr wurde die Anhängerkupplung eines schwarzen Ford Ranger und der daran montierte Wildträger demontiert und entwendet. Der tatbetroffene PKW stand in dem Zeitraum ordnungsgemäß geparkt in Gerzen in der Straße Zur Wulfskammer. Die Polizei Alfeld sucht Zeugen, die verdächtige Umstände festgestellt haben, bzw. die Tat beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05181 8073 0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Alfeld
Ravenstraße 8
31061 Alfeld

Telefon: 05181/8073-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

