POL-HI: Unfall auf der A7 mit vier Fahrzeugen - Eine Person verletzt - Fahrbahn Richtung Süden für mehrere Stunden gesperrt

Hildesheim (ots)

BAB 7 / Holle - (wun) Bei einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist am Sonntagabend um 18:15 Uhr eine Person leicht verletzt worden. Auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel wurde kurz hinter der Hildesheimer Börde eine Vollsperrung für mehrere Stunden eingerichtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte der Verursacher mit einem Renault Kangoo mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel kollidierte er mit einem Ford Focus und einem BMW X6, jeweils besetzt mit zwei Insassen. Alle drei Fahrzeuge wurden durch den Aufprall gegen die Außen- und Mittelschutzplanken geschleudert. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Durch den Unfall wurde der Verursacher leicht verletzt in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach derzeit vorliegenden Informationen blieben die weiteren Beteiligten unverletzt. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und den Schutzplanken wird vorerst mit ca. 37.500 Euro beziffert.

Neben der Polizei waren Rettungskräfte, die Autobahnmeisterei Hildesheim und mehrere Abschleppfahrzeuge vor Ort.

Wegen des Einsatzes musste die A7 an der Anschlussstelle Hildesheimer Börde bis 21:00 Uhr gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

