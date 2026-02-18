Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Köln (ots)

In der gestrigen Nacht (27. Januar) ging Beamten der Bundespolizei ein 44-jähriger Mann ins Netz. Da die Staatsanwaltschaft Darmstadt ihn zu einer Freiheitsstrafe verurteilt hatte, endete seine Nacht in der Justizvollzugsanstalt.

Gegen 00:50 Uhr trafen Polizeivollzugsbeamte den türkischen Staatsangehörigen im Kölner Hauptbahnhof an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle.

Bei einem Datenabgleich stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Mann aus Südhessen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln zu einer Freiheitsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt hatte. Hiervon hat der 44-Jährige noch eine Restfreiheitsstrafe von 136 Tagen zu verbüßen.

Die Einsatzkräfte eröffneten dem Gesuchten den Haftbefehl und überführten ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt.

