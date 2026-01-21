Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahrkartenautomaten aufgebrochen - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Buldern (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. Januar) haben zwei Unbekannte einen Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn am Bahnhof Buldern aufgebrochen und eine Banknotenkassette erbeutet.

Während der Tatausführung erreichte um 02:28 Uhr der RE 2 aus Münster den Bahnhof Buldern. Hierdurch offensichtlich unbeeindruckt, verblieben die Unbekannten zunächst am Tatort. Erst als Reisende den Zug verließen und in Richtung Fahrkartenautomaten gingen, flüchteten die beiden dunkel gekleideten Männer in Richtung Unterführung Max-Planck-Straße.

Erste Ermittlungen ergaben, dass neben drei bekannten Zeugen weitere Reisende den Zug im Bahnhof Buldern verließen und auch Reisende zustiegen.

Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und fragt: Wer befand sich vor Ankunft des Zuges auf dem Bahnsteig oder hat den Zug in Buldern verlassen und kann Angaben zum Tathergang und Täter machen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge, insbesondere Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen in Bahnhofsnähe wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter 0251-97437-0 entgegen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

