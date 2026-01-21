Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gewalttätige Auseinandersetzung mit Messer am Hauptbahnhof - Bundespolizei schreitet ein

Essen (ots)

Am 20. Januar kam es am Essener Hauptbahnhof zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Einsatzkräfte der Bundespolizei griffen ein und beschlagnahmten ein Messer. Ein Beteiligter wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 17:25 Uhr wurden Bundespolizisten während ihrer Streifentätigkeit auf der Südseite des Essener Hauptbahnhofs durch Reisende auf eine Schlägerei aufmerksam gemacht. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich gemeinsam mit Mitarbeitern der DB Sicherheit zur Einsatzörtlichkeit.

Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Personen. Als die Beamten eintrafen, lief ein 32-jähriger Mann auf zwei weitere Beteiligte zu und wollte diese angreifen. Die Polizeibeamten hielten ihn davon ab und stellten fest, dass er ein Taschenmesser mit geöffneter Klinge in der Hand hielt.

Sie fixierten den Deutschen, brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Das Messer beschlagnahmten sie. Anschließend brachten die Polizisten den wohnungslosen Tatverdächtigen auf das Bundespolizeirevier.

Eine Videoauswertung ergab, dass der Mann einem 41-jährigen Deutschen aus Essen nach einem Wortwechsel mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. In der Folge kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten, darunter auch ein 47-jähriger Deutscher aus Essen. Nachdem sich die Situation kurzzeitig beruhigt hatte, zog der 32-Jährige das Messer.

In der Dienststelle hielten die Bundespolizisten Rücksprache mit der Kriminalwache in Essen. Anschließend brachten die Einsatzkräfte den Wohnungslosen in das Polizeigewahrsam Essen.

Nun laufen die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell