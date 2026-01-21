PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei stellt Softairwaffe und Cuttermesser bei 15-Jährigen sicher

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei stellt Softairwaffe und Cuttermesser bei 15-Jährigen sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen (20. Januar) im Hauptbahnhof Hamm bei einem 15-jährigen Jungen eine Softairwaffe und ein Cuttermesser sichergestellt.

Auf Befragen der Polizisten gab der Jugendlichen im Rahmen einer Personenkontrolle an, eine Softairwaffe im Rucksack mitzuführen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte dann tatsächlich eine geladene Softairwaffe und ein Cuttermesser. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren