BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei stellt Softairwaffe und Cuttermesser bei 15-Jährigen sicher

Hamm (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen (20. Januar) im Hauptbahnhof Hamm bei einem 15-jährigen Jungen eine Softairwaffe und ein Cuttermesser sichergestellt.

Auf Befragen der Polizisten gab der Jugendlichen im Rahmen einer Personenkontrolle an, eine Softairwaffe im Rucksack mitzuführen. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte dann tatsächlich eine geladene Softairwaffe und ein Cuttermesser. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

