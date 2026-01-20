Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Koffer sorgt für Polizeieinsatz in S-Bahn - Bundespolizei appelliert an Reisende

Essen (ots)

Am 19. Januar kam es zu einem Einsatz in einer S-Bahn am Essener Hauptbahnhof, nachdem ein herrenloser Koffer gefunden worden war.

Gegen 16:05 Uhr entdeckte eine Reinigungskraft der Deutschen Bahn ein Gepäckstück in der Gepäckablage der S 6. Der Besitzer konnte zunächst nicht ausfindig gemacht werden. Die alarmierten Bundespolizisten forderten alle Reisenden auf, den Zug und den Bahnsteig zu verlassen. Anschließend sperrten die Beamten die Bahnsteige 11/12 und schätzten die Lage vor Ort ein.

Aufgrund der Lagebeurteilung und der fehlenden Möglichkeit, einen Blick in den Koffer zu werfen, konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden.

Noch bevor die Einsatzkräfte weitere Maßnahmen ergreifen konnten, meldete sich ein deutscher Staatsangehöriger telefonisch bei der 3-S-Zentrale der Deutschen Bahn. Er gab an, seinen Koffer verloren zu haben.

Er konnte glaubhafte Angaben machen, um nachzuweisen, dass es sich um seinen Koffer handelte, und wollte diesen von der Bundespolizeiwache in Essen abholen. Nach Entscheidung des Dienstgruppenleiters öffneten die Beamten den Koffer, der mit Kleidung bepackt war.

Dem 37-jährigen Mann aus Dachau könnten nun sowohl die Kosten der Deutschen Bahn als auch die Kosten des Polizeieinsatzes in Rechnung gestellt werden. Die genauen Ausfall- und Verspätungszeiten sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Bundespolizei appelliert eindringlich an alle Reisenden, ihre Gepäckstücke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Durch einen möglichen Diebstahl können persönliche Gegenstände abhandenkommen. Außerdem können weitreichende polizeiliche Maßnahmen und demzufolge Kosten erforderlich werden. Diese können dann von der Verursacherin bzw. dem Verursacher eingeholt werden. Wenn Sie Ihr Gepäckstück im Zug oder am Bahnhof vergessen haben, informieren Sie bitte umgehend das Eisenbahnverkehrsunternehmen. Sie können sich hierzu an die jeweiligen Informationsbereiche sowie die Reiseauskünfte im Bahnhof wenden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell