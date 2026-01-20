Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise in die JVA - Bundespolizei verhaftet 37-Jährigen

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen der Einreisekontrolle eines Fluges aus Trabzon/Türkei wurde am gestrigen Montagmorgen (19.01.2026) ein türkischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf festgestellt, nach dem gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Siegen hatte im November des vergangenen Jahres einen Haftbefehl wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz gegen den im Februar 2025 Verurteilten erlassen. Da sich der 37-Jährige der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde die Fahndung veranlasst.

Die Geldstrafe in Höhe von 3.750 Euro konnte durch den im Siegerland lebenden Mann jedoch nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 75 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde er durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell