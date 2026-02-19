Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Einsatz gegen Menschenhandel und gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern- Durchsuchungen in zwei Bundesländern - drei Haftbefehle vollstreckt - Maßnahmen und Ermittlungen dauern an

Bild-Infos

Download

Sankt Augustin (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin:

Seit dem frühen Morgen des 19.02.2026 durch-suchen rund 600 Einsatzkräfte von Bundespolizei und Staatsanwaltschaft insgesamt 16 Wohn- und Geschäftsräume in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Ermittlungen richten sich dabei gegen eine 59-jährige chinesische Hauptbeschuldigte sowie zehn weitere Beschuldigte, die als Bande im Verdacht des gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern sowie des Menschenhandels stehen. Dabei sollen chinesische Staats-angehörige durch die Beschuldigten gezielt zur Prostitution angeworben und zudem durch Mitwirkung der Bande nach Deutschland geschleust worden sein. Im Rahmen der heutigen Maßnahmen wurden -6- Geschädigte festgestellt. Diese sollen die Prostitution in Massagesalons sowie Stundenhotels ausüben. Gegen die Hauptbeschuldigte sowie zwei weitere Beschuldigte hat das Amtsgericht Bochum auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum Untersuchungshaft angeordnet. Diese Haftbefehle konnten im Zuge der heutigen Maßnahmen in Oer-Erkenschwick, Brühl und Recklinghausen vollstreckt werden. Die Durchsuchungen, bei denen Beweismittel gesichert werden sollen, dauern derzeit noch an. Die Maßnahmen werden in Paderborn (1), Oer-Erkenschwick (1), Brühl (2), Recklinghausen (2), Bramsche (1), Osnabrück (1), Dortmund (1), Düsseldorf (1), Frechen (1), Hürth (1), Köln (1), Hiddenhausen (1), Rheine (1) und Bad Bentheim (1) durchgeführt.

Hinweis: Bis zu einer etwaigen rechtskräftigen Verurteilung gelten die Beschuldigten als unschuldig.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Staatsanwaltschaft Bochum Pressestelle pressestelle@sta-bochum.nrw.de 0234 / 967 - 5419

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Pressestelle presse.nrw@polizei.bund.de 02241 / 238 - 5555

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell