Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schneller Fahndungserfolg nach Diebstahl - Bundespolizei stellt Laptop sicher

Bochum (ots)

Dank schneller Ermittlungen und einer Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte die Bundespolizei den entwendeten Laptop eines Reisenden innerhalb weniger Tage sicherstellen und dem Eigentümer aushändigen.

Der 29-Jährige hatte seinen Rucksack, in dem sich unter anderem der Laptop befand, am 18. Februar gegen 09:25 Uhr auf einer Sitzbank am Gleis 5/6 abgestellt. Anschließend nutzte er einen Zug nach Dortmund. Bei seiner Ankunft im Dortmunder Hauptbahnhof bemerkte der türkische Staatsbürger, dass sein Rucksack fehlte, und begab sich umgehend zurück nach Bochum.

Der Rucksack war nicht mehr auffindbar. Der Bochumer begab sich zur Deutschen Bahn und fragte nach seinem Rucksack. Ein Mitarbeiter der Bahn konnte den Rucksack dem Eigentümer wieder aushändigen. Dieser war zuvor von einem Mann mit dem Hinweis auf eine Fundsache abgegeben worden. Da der Türke feststellte, dass sein Laptop fehlte, begab er sich zur Bundespolizei in Bochum.

Einsatzkräfte der Bundespolizei führten eine Videoauswertung durch. Dabei wurde festgestellt, dass ein Mann den Laptop an sich nahm und den Rucksack anschließend ohne das elektronische Gerät am DB-Schalter abgab.

Da der Tatverdächtige bei der Abgabe Personalien hinterließ, die lediglich geringfügig verändert waren, gelang es den Beamten nach kurzer Recherche, dessen Identität festzustellen und mittels eines Abgleichs von Fotos in den polizeilichen Systemen zu bestätigen.

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Dortmund übernahm den Sachverhalt und erwirkte für den 20. Februar 2026 einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnräume des 46-jährigen Tatverdächtigen. Die Durchsuchung verlief erfolgreich. Der entwendete Laptop konnte sichergestellt werden. Nachdem die Beamten den Beschuldigten belehrt hatten, äußerte sich der Bochumer nicht zum Sachverhalt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Freigabe durch die zuständige Staatsanwaltschaft wird das Gerät dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell