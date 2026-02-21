Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Landfriedensbruch und tätliche Angriffe: Die Bundespolizei hat die Identitäten von über 180 Fußballfans festgestellt.

Essen (ots)

Am 21. Februar 2026 fand in Osnabrück das Fußballspiel zwischen dem VfL Osnabrück und Rot-Weiss Essen statt.

Während der Abreisephase kam es im Osnabrücker Hauptbahnhof zu schweren Landfriedensbrüchen, Körperverletzungsdelikten sowie tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte. Dabei wurden zwei Polizeibeamte verletzt.

Der Zug mit den abreisenden Fans wurde im weiteren Verlauf durch Einsatzkräfte der Bundespolizei begleitet.

Bei der Ankunft des Zuges gegen 19:50 Uhr im Essener Hauptbahnhof stellten Kräfte der Direktion Bereitschaftspolizei die Identität von über 180 Fußballfans fest. Die Einsatzkräfte nahmen die Personalien auf, durchsuchten die Personen und fertigten Lichtbilder an. Bei einem Fan stellten die Einsatzkräfte zudem einen Haftbefehl fest. Der 32-Jährige wurde vor Ort festgenommen und zur nahegelegenen Wache gebracht. Nach Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 986,00 Euro (inklusive der Kosten) durfte der Essener die Wache wieder verlassen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gegen 22:15 Uhr wurden alle Personen entlassen.

Die Bundespolizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

