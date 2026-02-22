Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Betäubungsmitteln im Hauptbahnhof - Bundespolizei beschlagnahmt Amphetamine

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer Kontrolle im Gelsenkirchener Hauptbahnhof stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei mehrere hundert Gramm mutmaßliche Betäubungsmittel sicher. Es folgten die vorläufige Festnahme sowie eine Wohnungsdurchsuchung. Am 20. Februar 2026 gegen 18:30 Uhr kontrollierten Bundespolizisten einen 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen im Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Auf die Frage nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen verneinte der Mann dies. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten einen Beutel mit einer weißen Paste sowie ein verschlossenes Tütchen mit weißen Kristallen. Aufgrund des äußeren Erscheinungsbildes bestand der Verdacht, dass es sich um Betäubungsmittel handelt. Die Substanzen wurden sichergestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Nach ersten Wägungen handelte es sich um etwa 215 Gramm Amphetamin sowie rund 9 Gramm MDMA. Der 42-Jährige aus Werne wurde mit dem Sachverhalt konfrontiert, belehrt und vorläufig festgenommen. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache der Polizei Gelsenkirchen wurde über die Staatsanwaltschaft eine Durchsuchung der Wohnräume des Beschuldigten angeregt. Diese erfolgte in Werne durch Einsatzkräfte der Polizei Unna. Die Bundespolizisten fertigten Lichtbilder des Beschuldigten an und nahmen seine Fingerabdrücke. Anschließend wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Wohnungsdurchsuchung wurde der Beschuldigte aus dem Gewahrsam entlassen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

