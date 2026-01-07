Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streitigkeiten auf dem Berliner Platz

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, dem 06.01.2026, gegen 19 Uhr, kam es auf dem Berliner Platz zu Streitigkeiten zwischen insgesamt sechs Personen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizeikräfte fest, dass gegen einen 40-Jährigen ein Vollstreckungshaftbefehl wegen Sachbeschädigung bestand. Da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die anderen Personen erhielten einen Platzverweis.

