Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Wuppertaler Hauptbahnhof nach Ladendiebstahl

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Montag (23. Februar 2026) kam es in einem Lebensmittelgeschäft im Wuppertaler Hauptbahnhof zu einem Diebstahl. Der 23-jährige Tatverdächtige führte hierbei ein zugriffsbereites Pfefferspray und Betäubungsmittel mit sich. Zudem bestand gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl.

Ein Mitarbeiter der Filiale hatte den Mann zuvor gegen 02.30 Uhr bei einem Diebstahl beobachtet und umgehend das Bundespolizeirevier Wuppertal verständigt. Die eingesetzten Beamten trafen den Tatverdächtigen noch vor Ort an. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden diese ein zugriffsbereites Pfefferspray sowie Betäubungsmittel auf.

Im Rahmen der Identitätsfeststellung wurde zudem bekannt, dass gegen den 23-jährigen tunesischen Staatsangehörigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes vorlag. Demnach hat er eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr zu verbüßen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Verurteilte der Justizvollzugsanstalt Remscheid zugeführt.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Diebstahls mit Waffen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell