Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Doppelschlag im Grenzgebiet - Festnahme am Aachener Hauptbahnhof und auf der BAB 44

Aachen (ots)

Am vergangenen Wochenende gelang der Bundespolizei ein wichtiger Schlag gegen gesuchte Straftäter an der deutsch-belgischen Grenze.

Am Samstagmorgen überprüfte die Bundespolizei am Aachener Hauptbahnhof einen 50-jährigen Kosovaren, der mit der Bahn S41 aus Belgien einreiste. Die Fahndungsergebnisse waren eindeutig- Gegen den Mann lag ein Strafvollstreckungshaftbefehl wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand und versuchter Körperverletzung vor. Da er die Geldstrafe von 1.600,- Euro nicht begleichen konnte muss er nun für 40 Tage in Haft. Er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Aachen gebracht.

Nur wenige Stunden später stoppte die Bundespolizei auf der Autobahn BAB 44 ein Fahrzeug bei der Einreise nach Deutschland. Der 28-jährige Beifahrer palästinensischer Herkunft konnte keinen gültigen Pass vorweisen, nur eine Kopie eines französischen Aufenthaltstitels. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana im Intimbereich des Mannes. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte seine tatsächliche Identität. Gegen ihn bestanden insge-samt drei Fahndungsnotierungen, darunter ein Untersuchungshaftbefehl wegen schweren Raubes. Zudem war er zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben - unter anderem wegen Verstößen gegen Weisungen während der Führungsaufsicht sowie aufgrund eines Verfahrens nach dem Asylgesetz. Auch er wurde festgenommen und zeitnah dem Haftrichter vorgeführt.

Dank gezielter Grenzkontrollen und moderner Identifikationstechniken konnten so zwei gesuchte Straftäter schnell überführt und der Justiz überstellt werden.

