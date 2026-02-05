POL-OH: Auto beschädigt und Reifen entwendet
Vogelsbergkreis (ots)
Mücke. Am Dienstagabend (03.02.), in der Zeit von 20 Uhr bis 23.15 Uhr, machten sich Unbekannte an einem am Straßenrand der Weitershainer Straße in Bernsfeld geparkten grauen 3er BMW zu schaffen. Dabei schlugen die Täter die Scheiben des Fahrzeugs ein und entwendeten die montierten Reifen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell