Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Hauptbahnhof Hamm - Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Hamm (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Dienstag (24. Februar) zwei Haftbefehle vollstreckt.

Bei der Kontrolle eines 25-Jährigen in einem Zug von Dortmund nach Hamm stellten die Beamten fest, dass der syrische Staatsangehörige mit Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht Halle (Saale) hatte den Mann im Dezember 2023 wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt. Sowohl die Bezahlung der Geldstrafe als auch die Aufforderung zum Haftantritt ignorierte der Verurteilte, woraufhin ein Haftbefehl ausgestellt wurde. Da der Gesuchte die Geldstrafe auch vor Ort nicht bezahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der zehntägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Für 45 Tage in Haft muss ein 32-jähriger türkischer Staatsangehörige, den die Einsatzkräfte am Abend im Hauptbahnhof kontrollierten. Auch dieser hatte eine Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Erschleichen von Leistungen in Höhe von 1350 Euro nicht bezahlt und war ebenfalls nicht in der Lage den Betrag bei der Bundespolizei zu entrichten.

