Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zweifach gesuchten Mann in der Regionalbahn 51

Kleve - Gronau (ots)

Am 24. Februar 2026 um 18:15 Uhr kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen Reisende in der Westmünsterland-Bahn RB 51 am Bahnhof in Gronau. Hierbei wurden auch die Personalien eines 30-jährigen Rumänen in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft. Bei dem Abgleich der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes gesucht wird. Der Gesuchte ist noch vor Ort verhaftet worden. Des Weiteren sucht ihn die Staatsanwaltschaft Regensburg wegen Diebstahl. Das Amtsgericht Regensburg hat ihn im Jahr 2025 zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro verurteilt. Hiervon ist noch eine Restfreiheitsstrafe von 10 Tagen offen, die durch Zahlung einer Geldstrafe und Verfahrenskosten in Höhe von 444,50 Euro erlischt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen hat die Bundespolizei den Verhafteten in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Kleve
Christian Goerke

Telefon: (02821) 7451-0
E-Mail: presse.kle@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Internet: www.bundespolizei.de

Emmericher Straße 92-94
47533 Kleve

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

