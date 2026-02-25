Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet gesuchten Mann am Bahnhof Emmerich

Kleve - Emmerich (ots)

Am späten Nachmittag, 24. Februar 2026 überprüfte die Bundespolizei die Personalien eines 27-jährigen Polen am Bahnhof Emmerich. Bei dem Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbänken wurde eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Kleve bekannt. Hiernach wird er mit einem Untersuchungshaftbefehl aufgrund Fernbleibens von der Hauptverhandlung gesucht. Der Mann wurde am Bahnhof Emmerich verhaftet und zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Bei der Durchsuchung fand die Bundespolizei eine geringe Menge Amphetamine von 1 Gramm auf und stellte diese sicher. Hierfür muss sich der Verhaftete noch in einem gesonderten Strafverfahren verantworten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergab die Bundespolizei den Polen am Morgen des 25. Februar 2026 der Wachtmeisterei vom Amtsgericht Kleve zum Zwecke der Haftvorführung.

