BPOL NRW: Bundespolizei Aachen vereidigt 10 neue Bundespolizisten im Rathaus Aachen - Verstärkung für die Region

In feierlichem Rahmen vereidigte die Bundespolizei Aachen am Freitagmittag 10 neue Kollegen im historischen Rathaus der Stadt Aachen.

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte Oberbürgermeister Dr. Michael Ziemons die neuen Polizeibeamten sowie die geladenen Gäste herzlich.

In seinem Grußwort hieß er die neuen Beamten in Aachen willkommen und würdigte ihren Entschluss, den Dienst bei der Bundespolizei anzutreten. Besonders hob er hervor, für die Demokratie durch den geleisteten Eid als Fundament einzustehen. Mutig und entschlossen zu handeln sowie in schwierigen Momenten die notwendige Energie aufzubringen, um den Dienst langfristig und gewissenhaft auszuüben.

Im Anschluss richtete der Inspektionsleiter der Bundespolizeiinspektion Aachen, Polizeidirektor Sven Nestler, persönliche und bewegende Worte an die Bundespolizisten.

Er betonte, dass die Polizeiarbeit weit mehr bedeutet als das bloße Durchsetzen von Gesetzen. Sie erfordere Haltung, Menschlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und gegenseitigen Respekt. Zudem hob er hervor, wie wichtig es sei, als TEAM zusammenzuarbeiten und aufeinander zu achten, gerade in herausfordernden Einsätzen.

Die Bundespolizeiinspektion Aachen nimmt aufgrund ihrer besonderen geografischen Lage im Dreiländereck von Deutschland, Belgien und den Niederlanden eine zentrale Rolle ein. Sie ist für die Überwachung der mehr als 200 Kilometer langen Schengen-Binnengrenze sowie für rund 214 Kilometer Bahnstrecke und 45 Bahnhöfe im Inspektionsbereich zuständig.

Die Dienststelle freut sich über die Verstärkung, da durch sie das Team wächst und somit die Sicherheit an den Bahnhöfen und im Grenzgebiet weiter gestärkt wird.

Am heutigen Tag legten sie ihren Diensteid ab. Dieser stellt einen Meilenstein in der Laufbahn jedes Polizisten dar. Mit dem Schwur auf das Grundgesetz bekennt sich der Nachwuchs der Bundespolizei zur freiheitlich-demokratischen- Grundordnung.

Ab sofort nehmen die neuen Kollegen mit großer Motivation ihren Dienst im operativen Bereich auf.

