Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt über 5.600 Euro Geldstrafen am Flughafen Köln/Bonn - Zwei Fahndungstreffer am Morgen

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Morgen des 1. März 2026 hat die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn gleich zwei Fahndungserfolge erzielt. Bei Kontrollen im Terminal 2 vollstreckten die Einsatzkräfte Haftbefehle mit einem Gesamtvolumen von über 5.600 Euro.

Im ersten Fall kontrollierten Bundespolizisten auf der Ankunftsebene einen 31-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab einen offenen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Strafvollstreckung. Gegen den Mann lag eine Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 740 Euro vor. Zusätzlich waren Verfahrenskosten in Höhe von 2.215,76 Euro sowie ein Strafrest von 10 Euro zu begleichen. Insgesamt belief sich der offene Betrag damit auf 2.965,76 Euro.

Der Mann konnte die geforderte Summe nicht aufbringen. Nach Eröffnung des Haftbefehls und Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Justizvollzugsanstalt Siegburg eingeliefert.

Nur kurze Zeit später trafen die Beamten ebenfalls im Terminal 2 auf einen 47-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Auch hier verlief die Überprüfung im polizeilichen Datenbestand positiv: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hatte den Mann wegen Unterschlagung zur Festnahme ausgeschrieben. Gegen Zahlung von 2.700 Euro konnte er eine 45-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Bei der Durchsuchung des Mannes wurden zudem 1,7 Gramm Opium aufgefunden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Das Betäubungsmittel wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Nachdem der 47-Jährige den geforderten Geldbetrag vor Ort beglichen hatte, wurde er nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

