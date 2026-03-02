Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Airport Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Bereits am späten Freitagabend 27. Februar 2026 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein bei der Einreise aus Tirana / Albanien einen 34-jährigen Albaner. Bei der Überprüfung seiner Einreisedokumente wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl sucht. Das Landgericht Osnabrück hat ihn im Jahr 2016 wegen gemeinschaftlichen schweren Bandendiebstahl in 10 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Nach Verbüßung eines Teiles der Strafe wurde er in sein Heimatland abgeschoben. Die Einreise nach Deutschland ist dem Mann aufgrund seiner noch offenen Restfreiheitsstrafe untersagt. Da er vor Fristablauf wieder in die Bundesrepublik Deutschland einreisen wollte, lebte die noch zu verbüßende Restfreiheitsstrafe von 402 Tagen wieder auf. Der Gesuchte wurde noch am Airport Weeze verhaftet und am nächsten Morgen durch die Bundespolizei in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht.

