Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt zwei Graffiti-Sprayer auf Bahnanlagen

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (1. März) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer gestellt.

Durch einen Zeugenhinweis wurde die Bundespolizei auf die Männer im Bereich des Güterbahnhofs Münster aufmerksam. Beim Erkennen der eingesetzten Bundespolizisten versuchten die Tatverdächtigen sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, konnten jedoch kurze Zeit später gestellt werden. An ihrer Bekleidung wurden Farbanhaftungen festgestellt.

Die beiden Männer aus Münster und Telgte wurden zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Ein Rucksack samt mehreren Spraydosen und Handschuhen, welcher auf der Flucht beiseite geworfen wurde, sowie eine Warnweste wurden aufgefunden und sichergestellt. Ob durch das Tragen der Sicherheitsweste der Anschein erweckt werden sollte, dass der 21-jährige und 22-jährige Deutsche für ein Bahnunternehmen tätig sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

An einer im Abstellbereich stehenden Eurobahn wurden frische Graffiti mit einer Gesamtgröße von ca. 26 qm festgestellt.

Die Tatverdächtige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Darüber hinaus müssen sie damit rechnen, für die Beseitigung der Schäden finanziell in Anspruch genommen zu werden.

