PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung und Bedrohung - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Paderborn (ots)

In der Nacht zu Montag (3. März) hat sich ein Mann im Hauptbahnhof Paderborn in Gegenwart einer weiblichen und eines männlichen Reisenden entblößt und diese anschließend bedroht.

Den Angaben der beiden Reisenden zufolge betrat der Mann den Hauptbahnhof und zog sich auf Höhe des Treppenaufgangs zu Bahnsteig 1 die Hose herunter. Anschließend dreht er sich entblößt zu den Reisenden um. Nachdem er seine Hose wieder hochgezogen hatte, forderte er den Reisenden auf, nicht weiter zu telefonieren. Als dieser verneinte, soll er von dem Mann mit einer Flasche und erhobenen Fäusten bedroht worden sein.

Alarmierte Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Paderborn trafen den Mann noch im Hauptbahnhof an und erteilten dem 25-jährigen Paderborner einen Platzverweis.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den afghanischen Staatsangehörigen ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Münster
Pressestelle
Roger Schlächter
Telefon: 0251 97437 -1011 (oder -0)
E-Mail: presse.ms@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Internet: www.bundespolizei.de

Bahnhofstr. 1
48143 Münster

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 10:06

    BPOL NRW: Personen im Gleisbereich - Bundespolizei stoppt gefährliche "Erkundungstour"

    Bornheim (ots) - Am Freitagabend des 27. Februars stellte der Stützpunkthubschrauber der Bundespolizeidirektion Sankt Augustin im Rahmen eines Überwachungsfluges kurz vor Mitternacht mehrere Personen im Gleisbereich der Strecke 2630 zwischen Roisdorf und Sechtem fest. Motorisierte Streifen der Bundespolizei Köln verlegten umgehend zum Einsatzort. Noch vor Eintreffen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 10:05

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Airport Weeze

    Kleve - Weeze (ots) - Bereits am späten Freitagabend 27. Februar 2026 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein bei der Einreise aus Tirana / Albanien einen 34-jährigen Albaner. Bei der Überprüfung seiner Einreisedokumente wurde bekannt, dass ihn die Staatsanwaltschaft Osnabrück mit einem Strafvollstreckungshaftbefehl sucht. Das Landgericht ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 09:43

    BPOL NRW: Bundespolizei stellt zwei Graffiti-Sprayer auf Bahnanlagen

    Münster (ots) - Am Sonntagmorgen (1. März) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei zwei Graffiti-Sprayer gestellt. Durch einen Zeugenhinweis wurde die Bundespolizei auf die Männer im Bereich des Güterbahnhofs Münster aufmerksam. Beim Erkennen der eingesetzten Bundespolizisten versuchten die Tatverdächtigen sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren