Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Exhibitionistische Handlung und Bedrohung - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Paderborn (ots)

In der Nacht zu Montag (3. März) hat sich ein Mann im Hauptbahnhof Paderborn in Gegenwart einer weiblichen und eines männlichen Reisenden entblößt und diese anschließend bedroht.

Den Angaben der beiden Reisenden zufolge betrat der Mann den Hauptbahnhof und zog sich auf Höhe des Treppenaufgangs zu Bahnsteig 1 die Hose herunter. Anschließend dreht er sich entblößt zu den Reisenden um. Nachdem er seine Hose wieder hochgezogen hatte, forderte er den Reisenden auf, nicht weiter zu telefonieren. Als dieser verneinte, soll er von dem Mann mit einer Flasche und erhobenen Fäusten bedroht worden sein.

Alarmierte Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Paderborn trafen den Mann noch im Hauptbahnhof an und erteilten dem 25-jährigen Paderborner einen Platzverweis.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den afghanischen Staatsangehörigen ein.

