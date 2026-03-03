Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst entblößt, dann Beamte angegriffen und verletzt - Bundespolizei nimmt Mann in Gewahrsam

Essen (ots)

Am 3. März entblößte sich ein syrischer Staatsangehöriger vor einer Zugbegleiterin beim Halt am Essener Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten schritten ein und wurden später durch den Mann angegriffen.

Gegen 5 Uhr verwies die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn den 31-Jährigen aus dem ICE 1221 (Dortmund-Wien) im Hauptbahnhof Essen. Beim Verlassen des Zuges entblößte er sich und manipulierte anschließend an seinem Glied. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann anschließend in Gewahrsam.

In der Bundespolizeiwache entblößte er sich erneut. Als die Beamten dies unterbinden wollten, ließ er sich auf die Liegematte des Gewahrsamsbereichs fallen und trat nach den Uniformierten. Der Kamener traf dabei einen Beamten am Knie, der sich dabei verletzte und den Dienst im weiteren Verlauf abbrechen musste.

Nach Abschluss aller Maßnahmen verbrachten die Bundespolizisten den Syrer in das zentrale Polizeigewahrsam in Essen.

Er muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie exhibitionistischer Handlungen verantworten.

